На Алтае у женщины загорелся "Москвич", когда она его угоняла

По данным полиции, женщина выпивала в гостях у хозяина машины в селе Николаевка. Когда мужчина уснул, гостья решила уехать на его авто — дверь была открыта, а ключи находились в замке зажигания.

Женщина рассказала, что машина внезапно загорелась, она испугалась и скрылась. Сумма ущерба — около 10 тысяч рублей. Она призналась в угоне и теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Известно, что женщина была неоднократно судима.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.