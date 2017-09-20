На Алтае у женщины загорелся "Москвич", когда она его угоняла

В Локтевском районе полицейские задержали 33-летнюю местную жительницу, которую подозревают в угоне "Москвича". Во время преступления машина загорелась, сообщает пресс-служба краевого МВД.
По данным полиции, женщина выпивала в гостях у хозяина машины в селе Николаевка. Когда мужчина уснул, гостья решила уехать на его авто — дверь была открыта, а ключи находились в замке зажигания.
Женщина рассказала, что машина внезапно загорелась, она испугалась и скрылась. Сумма ущерба — около 10 тысяч рублей. Она призналась в угоне и теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Известно, что женщина была неоднократно судима.
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