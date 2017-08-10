Автоновости

На Алтае в аварии погиб молодой мужчина, а 17-летняя пассажирка попала в больницу

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Сегодня, 10:20.
Автоновости

10 августа в Советском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 27-летний мужчина.

Смертельное ДТП в Советском районе. 10 августа 2017 года.
Смертельное ДТП в Советском районе. 10 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.

Авария случилась в шестом часу утра на 20 километре "Катунское—Красный Яр—Алтайское—граница Республики Алтай", сообщает краевое ГИБДД.

Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander ехал со стороны Красного Яра в Советское. Мужчина не справился с управлением, машина слетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии водитель погиб на месте до приезда скорой помощи, а его 17-летняя пассажирка была отправлена в районную больницу с различными травмами.

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