На Алтае в аварии погиб молодой мужчина, а 17-летняя пассажирка попала в больницу

Авария случилась в шестом часу утра на 20 километре "Катунское—Красный Яр—Алтайское—граница Республики Алтай", сообщает краевое ГИБДД.

Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander ехал со стороны Красного Яра в Советское. Мужчина не справился с управлением, машина слетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии водитель погиб на месте до приезда скорой помощи, а его 17-летняя пассажирка была отправлена в районную больницу с различными травмами.

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