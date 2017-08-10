На Алтае в аварии погиб молодой мужчина, а 17-летняя пассажирка попала в больницу

10 августа в Советском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 27-летний мужчина.
Авария случилась в шестом часу утра на 20 километре "Катунское—Красный Яр—Алтайское—граница Республики Алтай", сообщает краевое ГИБДД.
Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander ехал со стороны Красного Яра в Советское. Мужчина не справился с управлением, машина слетела в кювет и перевернулась.
В результате аварии водитель погиб на месте до приезда скорой помощи, а его 17-летняя пассажирка была отправлена в районную больницу с различными травмами.
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