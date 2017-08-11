На Алтае в ДТП погиб юный мотоциклист, ранены еще три человека

10 августа в Чемальском районе Республики Алтай столкнулись автомобиль УАЗ-3962 и мотоцикл HONDA СB-400 SFY. В результате этой аварии погиб 16-летний мотоциклист, житель села Чемал.
Авария произошла в 13.40 на 33 километре автодороги "Усть-Сема—Чемал—Куюс". 58-летний водитель УАЗа ехал в сторону Элекмонара, поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу, за рулем которого был юноша, не имевший прав на управление транспортным средством, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Мотоциклист погиб на месте столкновения. С места аварии в районную больницу с различными травмами отправили водителя УАЗа и 24-летнего пассажира мотоцикла. Пассажирке внедорожника оказали медицинскую помощь на месте аварии, госпитализация ей не понадобилась.
Тестирование водителя автомобиля на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.
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