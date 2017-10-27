На Алтае в лесу перевернулся на крышу Mark II

В лесу под Волчихой перевернулся автомобиль Toyota Mark II. Фото : rubcovsk_incident. В лесу под Волчихой перевернулся автомобиль Toyota Mark II. Фото : rubcovsk_incident. В лесу под Волчихой перевернулся автомобиль Toyota Mark II. Фото : rubcovsk_incident. В лесу под Волчихой перевернулся автомобиль Toyota Mark II. Фото : rubcovsk_incident.

Машина слетела с дороги, перевернулась и встала на крышу. Ехавшие в Mark II люди живы, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

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