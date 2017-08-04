На Алтае внедорожник протаранил пассажирский автобус

4 июля в Бийске на перекрестке улиц Разина и Ленинградской УАЗ "Патриот" врезался в пассажирский ПАЗ 35-го маршрута.
В Бийске УАЗ врезался в автобус. 4 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске УАЗ врезался в автобус. 4 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске УАЗ врезался в автобус. 4 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске УАЗ врезался в автобус. 4 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске УАЗ врезался в автобус. 4 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
В Бийске УАЗ врезался в автобус. 4 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
Внедорожнику в этой аварии досталось больше: у него сильно помят капот. У автобуса есть вмятина спереди слева. Пострадавших в аварии не оказалось.
Напомним, что в этот же день в Барнауле Opel врезался в маршрутку.
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