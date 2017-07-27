На Алтае водитель без прав насмерть сбил идущего по дороге пешехода

Поздно вечером 26 июля на Чуйском тракте в Горном Алтае погиб 40-летний житель Онгудайского района.
В Горном Алтае под колесами иномарки погиб пешеход, шедший по Чуйскому тракту. Фото : 04.мвд.рф.
В Горном Алтае под колесами иномарки погиб пешеход, шедший по Чуйскому тракту. Фото : 04.мвд.рф.
ДТП случилось в 23.30 на 630 километре федеральной трассы Р-256. 35-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum наехал на пешехода, идущего вдоль дороги в попутном направлении. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, водитель "Тойоты" не имел прав на управление транспортным средством, так как у него истек срок действия водительского удостоверения.
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