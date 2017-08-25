На Алтайской трассе фура снесла пассажирскую Газель

В Калманском районе грузовик врезался в пассажирскую "Газель". 25 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. В Калманском районе грузовик врезался в пассажирскую "Газель". 25 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. В Калманском районе грузовик врезался в пассажирскую "Газель". 25 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. В Калманском районе грузовик врезался в пассажирскую "Газель". 25 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. В Калманском районе грузовик врезался в пассажирскую "Газель". 25 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.

Информация об аварии спасателям поступила в 12.48. Грузовая фура столкнулась с Газелью на 55 км автотрассы в Калманском районе. По данным МЧС, водитель грузовика, двигавшегося с микроавтобусом в попутном направлении, врезался в Газель.

Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22. Сильно помят перед и у грузовика. Кто именно пострадал в этой аварии в ГИБДД уточняют.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 12 человек и 5 единиц техники, в том числе пять сотрудников МЧС.

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