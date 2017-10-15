На алтайской трассе Toyota врезалась в дерево. Есть погибшие

Ночью 15 октября в 01:30 на 18 км трассы "Курья — Колывань — Бугрышиха" Toyota Corolla врезалась в дерево. В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба краевого МВД.
По данным полиции, 38-летний водитель иномарки не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате происшествия водитель погиб на месте, а пассажир-мужчина умер в машине скорой помощи по пути в больницу.
Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства.
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