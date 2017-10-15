На алтайской трассе Toyota врезалась в дерево. Есть погибшие

По данным полиции, 38-летний водитель иномарки не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате происшествия водитель погиб на месте, а пассажир-мужчина умер в машине скорой помощи по пути в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства.

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