На алтайской трассе водитель сбил двух пешеходов и уехал

Вечером 17 сентября на 33 километре трассы "Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан" произошло ДТП, в результате которого пострадали два 19-летних парня. Водитель скрылся с места аварии, сообщает пресс-служба краевого МВД.
По данным полиции, неизвестный водитель ехал со стороны Рубцовска в сторону Барнаула. После наезда на пешеходов он скрылся с места ДТП.
Личность водителя и марка автомобиля неизвестны, сейчас его ищут.
Пострадавших парней доставили в Калманскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.