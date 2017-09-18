Автоновости

На алтайской трассе водитель сбил двух пешеходов и уехал

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Сегодня, 16:18.
Автоновости

Вечером 17 сентября на 33 километре трассы "Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан" произошло ДТП, в результате которого пострадали два 19-летних парня. Водитель скрылся с места аварии, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Автомобили зимой. Ночная дорога.
Автомобили зимой. Ночная дорога. Фото : altapress.ru.

По данным полиции, неизвестный водитель ехал со стороны Рубцовска в сторону Барнаула. После наезда на пешеходов он скрылся с места ДТП.

Личность водителя и марка автомобиля неизвестны, сейчас его ищут.

Пострадавших парней доставили в Калманскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

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