На алтайской трассе водитель сбил двух пешеходов и уехал

По данным полиции, неизвестный водитель ехал со стороны Рубцовска в сторону Барнаула. После наезда на пешеходов он скрылся с места ДТП.

Личность водителя и марка автомобиля неизвестны, сейчас его ищут.

Пострадавших парней доставили в Калманскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

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