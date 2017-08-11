На Чуйском тракте под Бийском иномарка перевернулась на крышу

Днём 11 августа на Чуйском тракте в районе Бийска произошло ДТП, в результате которого перевернулась иномарка. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Бийск".

В краевом ГИБДД altapress.ru сообщили, что сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности происшествия будут позже. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.