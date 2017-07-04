На Чуйском тракте в аварии ранена женщина

4 июля под Бийском произошло ДТП с участием "Тойоты" и "Жигулей". Авария случилась на федеральной трассе М-52 на повороте на село Лесное, сообщает "Инцидент Бийск".

ДТП под Бийском. 4 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. ДТП под Бийском. 4 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. ДТП под Бийском. 4 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. По данным ГИБДД, в ДТП пострадала женщина. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.