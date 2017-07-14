На Чуйском тракте в лобовом столкновении погибли жители Томска

В ночь на 14 июля на федеральной трассе М-52 произошло лобовое столкновение грузовика Scania и легкового автомобиля Volkswagen Polo.
Под Черепаново произошло смертельное ДТП. 14 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Под Черепаново произошло смертельное ДТП. 14 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Под Черепаново произошло смертельное ДТП. 14 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Авария произошла в час ночи на 108 км Чуйского тракта в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Грузовик ехал в сторону Новосибирска, легковая машина — в Барнаул. Volkswagen выехал на встречную полосу, где врезался в "Сканию".
36-летний водитель Polo и его 45-летняя пассажирка, жители Томска, погибли на месте ДТП о полученных травм. Ехавшая в том же автомобиле 12-летняя девочка была с травмами доставлена в больницу.
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