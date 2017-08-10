На Горе КамАЗ разворотил Subaru. Два барнаульца ранены

10 августа произошло ДТП на проспекте Красноармейском при подъеме на Гору около улицы Аванесова. Столкнулись фура и Subaru Forester. Водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

ДТП на Горе. Барнаул, 10 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на Горе. Барнаул, 10 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на Горе. Барнаул, 10 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на Горе. Барнаул, 10 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на Горе. Барнаул, 10 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на Горе. Барнаул, 10 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на Горе. Барнаул, 10 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Сама Subaru превратилась в груду железа. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.