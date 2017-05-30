Автоновости

На нескольких улицах в центре Барнаула установят новые дорожные знаки

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Сегодня, 11:18.
Автоновости

В Барнауле на улицах Путиловская и Мерзликина в июне установят знаки, запрещающие стоянку. Об этом сообщает сайт администрации города.

Светофор, Дорожные знаки.
Светофор, Дорожные знаки. Фото : Анна Зайкова.

13 июня на нечетной стороне улицы Путиловской от дома №118 по Комсомольскому проспекту до дома №57 по ул.Путиловской будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта.

Дорожные знаки на Путиловской.
Дорожные знаки на Путиловской

19 июня на нечетной стороне ул.Мерзликина в районе дома №7 установят знаки, запрещающие стоянку.

Дорожные знаки на Мерзликина.
Дорожные знаки на Мерзликина

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