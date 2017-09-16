На площади рядом с АлтГТУ прошла выставка ретромобилей

16 сентября на площадке у Алтайского государственного технического университета (проспект Ленина) прошла выставка ретро-автомобилей, сообщает сайт администрации Барнаула.
Организатор выставки – клуб "Колёса истории" и АлтГТУ. Гости увидели классические ретро-автомобили и мотоциклы, были выставлены редкие и уникальные экземпляры машин.
Первая зона выставки называлась "Автодетство". На ней работники ГИБДД провели в доступной игровой форме занятия с детьми по правилам дорожного движения. Дети смогли проявить себя в области автодизайна будущего. Создать, пусть пока и на рисунке, из картона, автомобили будущего, на которых они хотели бы передвигаться, когда станут взрослыми.
Вторая зона называлась "Колёса Победы". Там была представлена авто- и мототехника периода Великой Отечественной Войны, образцы вооружения, обмундирования солдат РККА и вермахта. Третья зона – презентация перспективного проекта на 2019 год, связанного с участием российского экипажа в международном авторалли на ретро автомобилях "Пекин-Париж 2019. Гости увидели автомобиль, на котором гонщики из Алтайского края принимали участие в аналогичном ралли в 2013 году.
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