На площади рядом с АлтГТУ прошла выставка ретромобилей

Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org. Выставка ретромобилей в День города-2017 в Барнауле. Фото : http://barnaul.org.

Организатор выставки – клуб "Колёса истории" и АлтГТУ. Гости увидели классические ретро-автомобили и мотоциклы, были выставлены редкие и уникальные экземпляры машин.

Первая зона выставки называлась "Автодетство". На ней работники ГИБДД провели в доступной игровой форме занятия с детьми по правилам дорожного движения. Дети смогли проявить себя в области автодизайна будущего. Создать, пусть пока и на рисунке, из картона, автомобили будущего, на которых они хотели бы передвигаться, когда станут взрослыми.

Вторая зона называлась "Колёса Победы". Там была представлена авто- и мототехника периода Великой Отечественной Войны, образцы вооружения, обмундирования солдат РККА и вермахта. Третья зона – презентация перспективного проекта на 2019 год, связанного с участием российского экипажа в международном авторалли на ретро автомобилях "Пекин-Париж 2019. Гости увидели автомобиль, на котором гонщики из Алтайского края принимали участие в аналогичном ралли в 2013 году.

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