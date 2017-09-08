На трассе М-52 сгорел грузовик, из-за огня расплавился афальт

Под Искитимом сгорела фура. 8 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. Под Искитимом сгорела фура. 8 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. Под Искитимом сгорела фура. 8 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. Под Искитимом сгорела фура. 8 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. Под Искитимом сгорела фура. 8 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. Под Искитимом сгорела фура. 8 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. Под Искитимом сгорела фура. 8 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54.

По предварительной информации, у машины заклинило тормоза, возможно, что из-за загоревшегося колеса огонь перекинулся на весь грузовик.

Фура выгорела полностью. Из-за того, что она частично перекрыла дорогу, было затруднено движение по трассе. Утром останки машины оттащили на обочину. Под сгоревшим грузовиком оплавился асфальт, дорожники ровняют трассу, пишут очевидцы.

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