На районных трассах Алтайского края произошло два серьезных ДТП

На трассах Алтайского края произошло два серьезных ДТП. На бийском направлении легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, рубцовском - с фурой, пишут в паблике Барнаул22.
Cерьезное ДТП произошло на трассе в Бийск, предположительно около поворота на Косиху. Здесь Toyota Ipsum столкнулась с грузовиком. Оба автомобиля серьезно пострадали. На видео видно, что седан получил удар в капот. О пострадавших не сообщают. Несколько людей сидят на обочине. На месте происшествия работает скорая.
ДТП на трассе, ведущей из Барнаула в Рубцовск, произошло в результате столкновения фуры и Honda Accord: седан слетел под откос. Очевидцы сообщают о трех пострадавших, в том числе женщине, которую доставили в больницу.
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