На районных трассах Алтайского края произошло два серьезных ДТП

ДТП на рубцовской трассе. Фото : barneos22. ДТП на рубцовской трассе. Фото : barneos22. ДТП на рубцовской трассе. Фото : barneos22. ДТП на бийской трассе. Фото : barneos22. ДТП на бийской трассе. Фото : barneos22. ДТП на бийской трассе. Фото : barneos22. ДТП на бийской трассе. Фото : barneos22.

Cерьезное ДТП произошло на трассе в Бийск, предположительно около поворота на Косиху. Здесь Toyota Ipsum столкнулась с грузовиком. Оба автомобиля серьезно пострадали. На видео видно, что седан получил удар в капот. О пострадавших не сообщают. Несколько людей сидят на обочине. На месте происшествия работает скорая.

ДТП на трассе, ведущей из Барнаула в Рубцовск, произошло в результате столкновения фуры и Honda Accord: седан слетел под откос. Очевидцы сообщают о трех пострадавших, в том числе женщине, которую доставили в больницу.

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