На въезде в Барнаул фура врезалась в стоявший КамАЗ

13 сентября на 13-м километре трассы Барнаул-Рубцовск произошло ДТП с участием самосвала и фуры, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
ДТП на въезде в Барнаул. 13 сентября 2017 года. Фото : Роман Манахов vk.com/barneos22.
ДТП на въезде в Барнаул. 13 сентября 2017 года. Фото : Роман Манахов vk.com/barneos22.
По данным ГИБДД, 28-летний водитель грузовика Isuzu Forward допустил столкновение со стоявшим у обочины КамАЗом. В результате ДТП водитель японского грузовика получил телесные повреждения и был госпитализирован. У фуры от удара о кузов самосвала сильно помята кабина.
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