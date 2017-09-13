На въезде в Барнаул фура врезалась в стоявший КамАЗ

ДТП на въезде в Барнаул. 13 сентября 2017 года. Фото : Роман Манахов vk.com/barneos22. ДТП на въезде в Барнаул. 13 сентября 2017 года. Фото : Роман Манахов vk.com/barneos22.

По данным ГИБДД, 28-летний водитель грузовика Isuzu Forward допустил столкновение со стоявшим у обочины КамАЗом. В результате ДТП водитель японского грузовика получил телесные повреждения и был госпитализирован. У фуры от удара о кузов самосвала сильно помята кабина.

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