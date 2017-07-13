Налог на дорогие автомобили собираются повысить

Повышающие коэффициенты для автомобилей стоимостью дороже 3 млн рублей ввели в 2013 году. Автомобили разбиты на несколько групп (от 3 до 5 млн руб., от 5 до 10 млн рублей, от 10 до 15 млн рублей и дороже 15 млн рублей). В зависимости от группы и возраста автомобиля определяется повышающий коэффициент налога.

Например, для новых автомобилей от 3 до 5 млн рублей он составляет 1,5. Если машина стоит от 5 до 10 млн руб. и она младше пяти лет, то на нее действует коэффициент 2. Самый высокий коэффициент (3) действует в отношении машин стоимостью от 10 до 15 млн руб. в возрасте до 10 лет и на самые роскошные модели, которые младше 20 лет и стоят от 15 млн рублей.

Перечень автомобилей, на которые распространяется повышенный коэффициент, постоянно пересматривается Минпромторгом. В нем находятся все модели люксовых производителей (Bentley, Rolls—Royce, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini и пр.), большинство моделей премиум-сегмента (Audi, BMW, Mercedes—Benz, Porsche, Volvo, Range Rover и др.).

Последний раз перечень обновляли в феврале 2017 года. Он содержит 934 модификации различных моделей. Больше всего (424) находится в категории "от 3 до 5 млн рублей".

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