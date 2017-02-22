Насладитесь реальностью вместе с Volkswagen

"АлтайЕвроМоторс" приглашает всех поклонников марки и ценителей стильных автомобилей 25 февраля в ТРЦ "АРЕНА" на показ нового Volkswagen Tiguan!
Показ нового Volkswagen Tiguan будет проходить с 13.00 до 17.00.
В программе: развлечения, сюрпризы, море позитивных эмоций, а также специально приглашенный участник шоу "Танцы" на ТНТ Денис Каримов (г. Новокузнецк)
Ждем вас по адресу: Павловский тракт, 188
Записаться на тест-драйв можно уже сейчас по телефону +7 (3852) 23-00-00 или заполнив форму на сайте vw-alt.ru
Автоцентр "АлтайЕвроМоторс", официальный дилер Volkswagen в Алтайском крае:
Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165
Тел. (3852) 477-477
Сайт: www.vw-alt.ru
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