Насладитесь реальностью вместе с Volkswagen

Показ нового Volkswagen Tiguan будет проходить с 13.00 до 17.00.

В программе: развлечения, сюрпризы, море позитивных эмоций, а также специально приглашенный участник шоу "Танцы" на ТНТ Денис Каримов (г. Новокузнецк)

Ждем вас по адресу: Павловский тракт, 188

Записаться на тест-драйв можно уже сейчас по телефону +7 (3852) 23-00-00 или заполнив форму на сайте vw-alt.ru

Автоцентр "АлтайЕвроМоторс", официальный дилер Volkswagen в Алтайском крае:

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165

Тел. (3852) 477-477

Сайт: www.vw-alt.ru