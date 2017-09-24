25 невероятных аварий

Глядя на эти снимки, первым делом задаешься вопросом: "Как такое вообще могло произойти?", а уж потом "Кто виноват?" и "Что делать?". Кстати, судя по тому, что в этой фотоподборке львиная доля кадров сделаны за пределами России, начинаешь понимать, что дураки — это не только наша беда.

Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Как такое произошло? Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Источник. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.