Нежность к человеку с рулём

Андрей Никитин, издатель.

Об этом давно уже ведутся споры среди автовладельцев. Законники им отвечают, что, мол, у угонщиков умысла не было на корысть. Покатался — и все, машина на месте. То есть продать не хотел, а лишь воспользовался одной (главной) из сущностей автомобиля — ездить. Так ведь и укравший водку, говорят автовладельцы, тоже воспользовался одной из сущностей водки — выпить, он же ее не продал, а бутылка — вот она (если не разбил). Но тут почему-то законники лезут в какие-то дебри и что-то невнятно бормочут на своем языке. То есть суть происходящего — кражу дорогостоящего аппарата — смягчают термином "угон".

В принципе, развивая такую логику, можно договориться и до того, что и укравший деньги не перепродавал их (если не перепродавал), а использовал по прямому назначению. То есть просто взял погонять. А кошелек — вот он, как и угнанная машина, оставлен в безлюдном месте.

Так можно сказать, что угонщик, мол, украл бензин, который был в машине (как водка была в бутылке), и прочее, что было в одном количестве и качестве до угона и превратилось в другое после. Видимо, законники считают, что раз человек сел за руль, с ним надо быть нежнее. Возможно, что сроки у угонщика или вора будут одинаковые. Однако дело ведь в названии действия. Если человек взял чужое — он вор. Даже если это чужое с колесами и рулем. Зачем же придумывать ему такую смягчающую формулировку?

И в этом показательно продолжение истории моего знакомого, у которого угнали автомобиль. Увели-то машину из двора, где он традиционно ставил своего четырехколесного друга на газон. Точнее, на бывший газон. Потому что много их там таких.

Я ему сказал, что и тут законники относятся с нежностью к человеку с рулем. Вот если бы он с клумбы сорвал цветы, поймай его полиция, отвечал бы этот злоумышленник по административной статье за хулиганство. А если он испортил газон колесами автомобиля, то он не хулиган. Хотя то, что сделано руками или колесами, одно и то же. Автовладельцы любят плакать, что им негде ставить машины. То есть у них нет денег на то, чтобы найти себе такое место, допустим, гараж, и ставить легально. Так ведь и хулиган, рвущий цветы, тоже может сказать, что ему не хватает денег на букеты. Но к такому человеку законники нежности не проявляют, называя его действия своим именем — хулиганство. А к порче газонов колесами законники почему-то нежны.

Нежность законников распространяется даже на такого человека с рулем, который своим автомобилем кого-нибудь убил. Вот в Барнауле в конце апреля водитель BMW X5 убил на проспекте Ленина молодую женщину и пенсионера: несся на большой скорости, врезался в другой автомобиль на перекрестке, сбил пешехода. Люди умерли. Он жив. Но судят его не по статье об убийстве, а по статье о нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

А если бы не с рулем, а с топором? Вот представьте, бегал бы кто-нибудь по городу и махал топором. И вдруг кого-то бы (не приведи, Господи) убил бы. Почему для таких дел не создали статью о нарушении правил владения рубящими предметами, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц? Плотницкий топор ведь сам по себе, как и машина, не для убийства же создан. Человек, размахивавший топором, может быть, не имел умысла кого-нибудь убивать. Но его точно назовут убийцей. Пусть даже по неосторожности. А вот водителя — нет. Для водителя у законников есть льготы.

И тем не менее, тот человек на BMW убил двух людей, но законники сути сделанного им в своей статье Уголовного кодекса не передают. Они нежны с определениями: для них в случае с водителями вор не вор, хулиган не хулиган, убийца не убийца. Потому что он с рулем?

Интересно, когда законники начнут все это называть своими именами, моему знакомому, у которого угнали автомобиль с газона, будет легче жить?

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