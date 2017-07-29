Ночью в Барнауле пьяный водитель такси сбил мотоциклиста

Ночью 29 июля в Барнауле на улице Мамонтова "девятка" службы такси "Везёт" въехала в мотоцикл.
ДТП с участием мотоцикла. Фото : Barnaul22.
ДТП с участием мотоцикла. Фото : Barnaul22.
ДТП с участием мотоцикла. Фото : Barnaul22.
"Только что на Мамонтова 136, в сторону Челюскинцев, сбили мотоциклиста. По словам очевидцев, водитель пьяный убежал домой", — написал пользователь Barnaul22 Илья Травков.
По словам очевидцев, водитель мотоцикла жив — его доставили в больницу. По предварительной информации, у мужчины сломана ключица.
По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель ВАЗа выехал на встречную полосу — это стало причиной ДТП. Личность водителя пока не установлена — ведется розыск.
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