Ночью в Барнауле пьяный водитель такси сбил мотоциклиста

ДТП с участием мотоцикла. Фото : Barnaul22. ДТП с участием мотоцикла. Фото : Barnaul22. ДТП с участием мотоцикла. Фото : Barnaul22.

"Только что на Мамонтова 136, в сторону Челюскинцев, сбили мотоциклиста. По словам очевидцев, водитель пьяный убежал домой", — написал пользователь Barnaul22 Илья Травков.

По словам очевидцев, водитель мотоцикла жив — его доставили в больницу. По предварительной информации, у мужчины сломана ключица.

По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель ВАЗа выехал на встречную полосу — это стало причиной ДТП. Личность водителя пока не установлена — ведется розыск.

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