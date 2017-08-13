Новые автомобили Skoda начнут производить недалеко от Алтайского края

Казахстанский завод "Азия Авто" начал серийный выпуск полностью обновленной линейки Škoda. Предприятие, расположенное в Усть-Каменогорске (менее 250 км от границы с Алтайским краем), приступило к производству сразу трех новых моделей бренда – обновленных лифтбэков Rapid и Octavia, а также третьей генерации представительского седана Superb, сообщает аналитическое агентство Автостат со ссылкой на пресс-службу компании.
Ерик Сагымбаев,
президент компании "Азия Авто":
Мы рады сообщить о возобновлении активного производства автомобилей Škoda на усть-каменогорском конвейере. После паузы, обусловленной двухлетним спадом казахстанской автоиндустрии, бренд возвращается на рынок республики в полностью обновленном облике. Сегодня мы начинаем выпуск сразу трех моделей. Теперь 100% предложения марки в Казахстане составляют автомобили, только сошедшие с конвейера завода".
Как отмечается, кардинально изменился и подход к оснащению новинок Škoda. Впервые на моделях в начальной версии появились боковые подушки безопасности, а в старших комплектациях – такие опции, как подогрев руля и всех сидений, камера заднего вида и полностью светодиодные фары.
Напомним, завод "Азия Авто" уже выпускает нескольких наиболее популярных марок автомобиля Lada, а также также автомобили KIA, Chevrolet. Казахстанская группа компаний и "АвтоВАЗ" совместно строят в Усть-Каменогорске новый завод с цехами сварки, окраски и сборки автомобилей, которые позволят ежегодно выпускать 120 тыс. автомобилей. На той же площадке разместится технопарк по производству автокомпонентов. Запуск первой очереди производственного комплекса намечен на 2018 год.
Ранее altapress.ru сообщал, что после того, как завод запустят, группа компаний планирует поставлять выпущенные в Усть-Каменогорске автомобили Lada в собственные дилерские центры в Сибири, в том числе - в Алтайский край. В 2014 году "Бипэк Авто – Азия Авто" купил салон "Алтай-Лада" в Барнауле на Павловском тракте.
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