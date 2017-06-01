Новый Audi Q5 обгоняет время

Новый Audi Q5. Иллюстрация : архив Ауди Центра Барнаул. Новый Audi Q5. Фото : архив Ауди Центра Барнаул. Новый Audi Q5. Фото : архив Ауди Центра Барнаул. Новый Audi Q5. Фото : архив Ауди Центра Барнаул. Новый Audi Q5. Фото : архив Ауди Центра Барнаул. Новый Audi Q5. Фото : архив Ауди Центра Барнаул. Новый Audi Q5. Фото : архив Ауди Центра Барнаул. Новый Audi Q5. Фото : архив Ауди Центра Барнаул. Новый Audi Q5. Фото : архив Ауди Центра Барнаул. Новый Audi Q5. Фото : архив Ауди Центра Барнаул.

3 июня с 12.00 – 17.00 в Ауди Центре Барнаул состоится презентация инновационного Audi Q5. Вас ждет приятная праздничная атмосфера, фуршет, непревзойденная музыкальная программа, мастер-класс по флористике, тест-драйв нового Audi Q5 и особые условия на весь модельный ряд Audi в наличии.

Запишитесь на презентацию по телефону: +7 (3852) 29 00 00. Ждем вас в шоу-руме Ауди Центра Барнаул на Павловском тракте, 164.

Все будет Audi.

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