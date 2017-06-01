Новый Audi Q5 обгоняет время

Новый Audi Q5 убеждает сразу — и комфортом, и стилем, и динамикой. Мощный двигатель, система полного привода #quattro, адаптивная пневматическая подвеска, просторный эргономичный салон и лучшая аэродинамика в своем классе позволят любое путешествие сделать легкой и приятной прогулкой.
3 июня с 12.00 – 17.00 в Ауди Центре Барнаул состоится презентация инновационного Audi Q5. Вас ждет приятная праздничная атмосфера, фуршет, непревзойденная музыкальная программа, мастер-класс по флористике, тест-драйв нового Audi Q5 и особые условия на весь модельный ряд Audi в наличии.
Запишитесь на презентацию по телефону: +7 (3852) 29 00 00. Ждем вас в шоу-руме Ауди Центра Барнаул на Павловском тракте, 164.
Все будет Audi.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.