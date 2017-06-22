Проект получил статусное название "АРЕНА МОТОРС". По словам собственника проекта Дмитрия Морозова, центр будет оказывать услуги по продаже подержанных автомобилей с полноценным дилерским сервисом. Это максимально клиенто-ориентированый сервис!

У покупателей не будет проблем с проверкой качества автомобиля или его юридической чистоты - обо всем позаботится компания-продавец.

Схема постановки на продажу будет включать в себя:

проверку кузова;

баз ГИБДД и страховых компаний на предмет аварий;

проверку подвески, электрооборудования и, конечно, двигателя.

На каждый автомобиль составляется сервисная книга со всеми замечаниями и рекомендациями по техническому обслуживанию. Всем клиентам предоставят хорошие скидки. А также будет выдаваться гарантия на подержанный автомобиль - что в Алтайском крае редкость. Юридическая чистота сделки будет подтверждаться специальным сертификатом. Ещё одной интересной особенностью центра станет то, что сервис аккумулирует все виды работ СТО, но при этом обслуживание, ремонт, диагностика, будет передано компаниям-партнерам на аутсорсинг. Боксы СТО предполагается сдавать в аренду, и, по договоренности с клиентом, собственник готов предоставить необходимое оборудование.

Проценко М.И,

директора Автоцентра АНТ-HYUNDAI

Это действительно небывалый проект для Алтая. Ведь чистота и прозрачность сделки на автомобильном рынке часто вызывает сомнения. А уж про гарантию на подержанные автомобили мы вообще только слышали. И если проект воплотится в жизнь, его безусловно ждет успех.

Новый формат автобизнеса на Алтае!

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