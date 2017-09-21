"Одноклассники" стали принимать оплату штрафов ГИБДД

Соцсеть "Одноклассники" запустила приложение, с помощью которого можно проверить и оплатить штрафы ГИБДД.
Приложение соцсеть запустила 21 сентября. Чтобы проверить наличие штрафа нужно просто ввести номер свидетельства о регистрации транспортного средства и госномер, пишут "Известия". Оплата штрафа производится при помощи банковской карты, "привязанной" к "Одноклассникам".
Доступ к проверке штрафов есть в мобильной и десктопной версии соцсети, а также через приложения для iOS и Android, пишет ura.ru.
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