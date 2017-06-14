Охлаждаем цены на автомобили Mitsubishi. Время лучших предложений в Автоцентре АНТ

Хотели отметить ряд особенностей Mitsubishi Outlander 2017 модельного года: автомобиль приобрел целый ряд новых опций, которые станут отличным дополнением к прежним достоинствам автомобиля:

Контроль слепых зон blind spot warning (BSW). Функция контроля "слепых" зон предупреждает водителя о нахождении препятствия в слепой зоне автомобиля. Предупреждающие индикаторы располагаются в зеркалах заднего вида и на панели приборов.

Передние и задние датчики парковки.

Компания Mitsubishi одна из первых среди других автопроизводителей прошла сертификацию, а Mitsubishi Pajero Sport стал первым автомобилем Mitsubishi штатно оснащаемым системой экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС". Теперь Mitsubishi Outlander так же оснащается данной системой.

Новый Mitsubishi Pajero Sport – это новый флагман модельной линейки Mitsubishi. Выпускается с двумя вариантами двигателей:

Модифицированным бензиновым шестицилиндровым двигателем MIVEC (6B31), общим объемом 3,0 литра, в сочетании с новой, специально разработанной для данной модели, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач AISIN, обеспечивающей улучшенные динамические характеристики автомобиля.

Новым дизельным двигателем 4N15 MIVEC с рабочим объемом 2,4 л и мощностью 181 л.с., с цепным приводом ГРМ и системой изменения фаз газораспределения MIVEC.

Подробности акции в Автоцентре АНТ официальном дилере Mitsubishi по телефону 8 (3852) 29-00-29

Автоцентр АНТ официальный дилер Mitsubishi и Кочевник Тур объявляют также о старте новой акции – "При покупке нового автомобиля Mitsubishi - Путешествие в Тайланд в подарок"!

В период с 01.04.2017 года по 09.08.2017 вы можете стать участником акции: при покупке в Автоцентре АНТ Mitsubishi (ООО "АНТ Холдинг") - нового автомобиля марки Mitsubishi либо при прохождении 6 (шестого) технического обслуживания в сервисе Автоцентра АНТ Mitsubishi на автомобиле марки Mitsubishi.

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*Реклама. Товар сертифицирован. Автоцентр АНТ. 1) Выгода при покупке а/м Mitsubishi Pajero Sport 2017 г/в - 100 000 руб. 2) Выгода при покупке а/м Mitsubishi Outlander 2016 и 2017 г/в (двигатель 2.0 - выгода 230 ооо руб., 2.4 и 3.0 - выгода 150 000 руб.). Предложение действует при сдаче в трейд-ин а/м любого бренда, кроме а/м отечественного производства, достигших возраста 10 лет. Предложение ограничено, действует по 30.06.17, носит информационный характер, не является публичной офертой. Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБРФ №2789). Официальный сайт Банка-кредитора www.mcbankrus.ru.

Условия кредитования Mitsubishi Outlander. Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБРФ №2789). Ставка действует при следующих условиях кредитования на покупку а/м Mitsubishi Outlander: мин./макс.сумма кредита – 150 000 руб./95% от стоимости а/м, валюта – рубли РФ. Первоначальный взнос от 20% от цены а/м, срок кредита – 36 мес., ставка действует при оформлении услуги "Защита платежей" (страхования жизни и здоровья) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора www.mcbankrus.ru/mitsubishi-motors-finance/insurance.php и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость а/м на срок свыше года, при условии, что срок действия полиса кратен году, выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности (если Банк не является агентом страховщика). Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г., носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел. 8-800-770-05-70.

Условия кредитования для Mitsubishi Pajero Sport. Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБРФ №2789). Ставка действует при следующих условиях кредитования на покупку а/м Mitsubishi Pajero Sport: мин./макс.сумма кредита – 150 000 руб./95% от стоимости а/м, валюта – рубли РФ. Первоначальный взнос от 20% от цены а/м, срок кредита – 36 мес., ставка действует при оформлении услуги "Защита платежей" (страхования жизни и здоровья) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора www.mcbankrus.ru/mitsubishi-motors-finance/insurance.php и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость а/м, выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности (если Банк не является агентом страховщика). Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г., носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел. 8-800-770-05-70.

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