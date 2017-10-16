21 октября Автоцентр АНТ представит абсолютно Новую Hyundai Sonata

Пожалуй, единственная соната в мире, которая поражает не только слух, но и взгляд. Хёндэ Соната в новом исполнении! Уже 21 октября 2017 года в Автоцентре АНТ! Главная скрипка - новый седан бизнес-класса! В сопровождении оркестра из целого набора развлекательных произведений: тест-драйв, мастер-классы, модные показы и изысканный фуршет. Презентация Новой Hyundai Sonata! 21 октября 15.00 в Автоцентре АНТ.
Приглашаем вас провести "Выходные на стиле" в компании современного автомобиля бизнес-класса Hyundai Sonata!
Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai с 2005 года, предлагает все услуги связанные с покупкой и обслуживанием автомобилей любых марок. В Автоцентре АНТ всегда выгодные предложения на приобретение автомобилей Hyundai и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Успейте стать одним из первых обладателей абсолютно Новой Hyundai Sonata и получить дополнительные подарки!
21 октября (суббота) в 15.00 ждем вас по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д, Автоцентр АНТ.
Подробности по телефону +7 (3852) 29-00-20.
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