21 октября Автоцентр АНТ представит абсолютно Новую Hyundai Sonata

Приглашаем вас провести "Выходные на стиле" в компании современного автомобиля бизнес-класса Hyundai Sonata!

Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai с 2005 года, предлагает все услуги связанные с покупкой и обслуживанием автомобилей любых марок. В Автоцентре АНТ всегда выгодные предложения на приобретение автомобилей Hyundai и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Успейте стать одним из первых обладателей абсолютно Новой Hyundai Sonata и получить дополнительные подарки!

21 октября (суббота) в 15.00 ждем вас по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д, Автоцентр АНТ.

Подробности по телефону +7 (3852) 29-00-20.

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