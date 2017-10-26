Автоновости

28 октября — День друзей Nissan в Автоцентре АНТ

Сегодня, 11:30.
Автоновости

Вы бы согласились пропустить праздник, куда придут все ваши друзья? Уверены, что нет! И мы приготовили для вас именно такой праздник!

28 октября — День друзей Nissan в Автоцентре АНТ.
28 октября — День друзей Nissan в Автоцентре АНТ.
В эту субботу, 28 октября, Автоцентр АНТ, официальный дилер NISSAN отмечает Всероссийский День друзей Nissan.

Приглашаем всех поклонников марки Ниссан с пользой и удовольствием провести выходной день в компании Автоцентра АНТ.

Только в этот день вас ждут невероятные условия на покупку автомобиля Ниссан.

Отличное настроение и много подарков гарантируем!

Только для вас в этот день:

  • автомобили Nissan в наличии с невероятными скидками и подарками
  • возможность обмена своего автомобиля на новый с дополнительной выгодой
  • выгодные кредитные условия
  • выгодные условия для юридических лиц, покупка в лизинг

Помимо невероятных условий на покупку новых Ниссан, вас ждет:

  • тест-драйв с препятствиями
  • развлекательная программа с конкурсами и подарками
  • розыгрыш ценных подарков среди гостей праздника
  • детская анимация для маленьких гостей
  • тематическая фотозона
  • фуршет

Вступайте в круг друзей Nissan!

Ждем настоящих и будущих друзей 28 октября в Автоцентре АНТ на Павловском тракте 249-е! Начало в 14.00!

Время работы в эту субботу, 28 октября, с 9.00 до 18.00.

Организатор акции ООО "АНТ Импорт". Дата проведения акции: 28.10.17. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте nissan-ant22.ru. Банк-партнер АО "РН Банк". Лизинг предоставляет ООО "ЮниКредит Лизинг".
 

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