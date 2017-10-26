28 октября — День друзей Nissan в Автоцентре АНТ.

Вы бы согласились пропустить праздник, куда придут все ваши друзья? Уверены, что нет! И мы приготовили для вас именно такой праздник!
Приглашаем всех поклонников марки Ниссан с пользой и удовольствием провести выходной день в компании Автоцентра АНТ.
Только в этот день вас ждут невероятные условия на покупку автомобиля Ниссан.
Отличное настроение и много подарков гарантируем!
Только для вас в этот день:
- автомобили Nissan в наличии с невероятными скидками и подарками
- возможность обмена своего автомобиля на новый с дополнительной выгодой
- выгодные кредитные условия
- выгодные условия для юридических лиц, покупка в лизинг
Помимо невероятных условий на покупку новых Ниссан, вас ждет:
- тест-драйв с препятствиями
- развлекательная программа с конкурсами и подарками
- розыгрыш ценных подарков среди гостей праздника
- детская анимация для маленьких гостей
- тематическая фотозона
- фуршет
Вступайте в круг друзей Nissan!
Ждем настоящих и будущих друзей 28 октября в Автоцентре АНТ на Павловском тракте 249-е! Начало в 14.00!
Время работы в эту субботу, 28 октября, с 9.00 до 18.00.
Организатор акции ООО "АНТ Импорт". Дата проведения акции: 28.10.17. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте nissan-ant22.ru. Банк-партнер АО "РН Банк". Лизинг предоставляет ООО "ЮниКредит Лизинг".
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