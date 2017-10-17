Автоновости

Олег Газманов попал в аварию на трассе

Сегодня, 10:50.
Автоновости

Ехавший на машине на концерт в Пермь Олег Газманов попал в аварию на трассе возле города Усолье. Об этом артист сообщил на своей страничке в Instagram.

Олег Газманов на Алтае.
Олег Газманов на Алтае. Фото : www.instagram.com/oleggazmanov.

Олег Газманов,
народный артист России:

Привет, народ. Я нахожусь на трассе. Усолье. Пермский край. Еду в Пермь, где у меня послезавтра концерт. Мы попали в аварию — в здоровенную яму. Пробили сразу два колеса. Прямо на мосту. Сейчас пришлю координаты. Всем здесь ехать очень осторожно, иначе тоже попадёте.

#жесть #осторожно #ямя #дорога #березняки #пермь

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)

По словам Газманова, из одной ямы торчала арматура.

Автомобиль Олега Газманова пробил колеса на пермской трассе.
Автомобиль Олега Газманова пробил колеса на пермской трассе.

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