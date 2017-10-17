Олег Газманов попал в аварию на трассе

Привет, народ. Я нахожусь на трассе. Усолье. Пермский край. Еду в Пермь, где у меня послезавтра концерт. Мы попали в аварию — в здоровенную яму. Пробили сразу два колеса. Прямо на мосту. Сейчас пришлю координаты. Всем здесь ехать очень осторожно, иначе тоже попадёте.