Отличные условия на покупку нового автомобиля Mitsubishi

Внимание! Количество автомобилей по акции строго ограничено!

Подробности акции уточняйте в Автоцентре АНТ и по телефону 8 (3852) 29-00-29.

*Не является публичной офертой. Автомобили Pajero Sport (новый), сумма компенсации для автомобилей 16 модельного года составляет 200 000 рублей, для автомобилей 17 модельного года – 100 000 рублей, при покупке в трейд-ин, при сдаче а/м любого бренда, кроме автомобилей отечественного производства, достигших возраста 10 лет. 2. Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБРФ №2789). Условия кредитования на покупку а/м Mitsubishi Pajero Sport: мин./макс.сумма кредита – 150 000 руб./95% от стоимости а/м, валюта – рубли РФ. Первоначальный взнос от 20% от цены а/м, срок кредита – 36 мес., ставка действует при оформлении услуги "Защита платежей" (страхования жизни и здоровья) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость а/м, без данных услуг ставка увеличивается на 4%, выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 01.05.2017 г. по 31.05.2017 г., носит информационный характер, не является публичной офертой. 1. Автомобили Outlander (16, 16,5, 17 модельных годов) российского производства, сумма компенсации 200 000 рублей (при использовании кредитного предложения 0% сумма компенсации снижается и составляет 130 000 рублей) при покупке в трейд-ин, при сдаче а/м любого бренда, кроме автомобилей отечественного производства, достигших возраста 10 лет. 2. Кредит 0% - предложение действует при покупке Митсубиши Аутлендер в трейд-ин, при сдаче а/м любого бренда, кроме автомобилей отечественного производства, достигших возраста 10 лет. Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБ РФ № 2789). Указанная маркетинговая ставка 0% не равна процентной ставке банка. В этом случае затраты покупателя на финансирование кредита обеспечиваются за счет соразмерного снижения цены автомобиля. Условия кредитования на покупку а/м Митсубиши Аутлендер: мин./макс. сумма кредита — 150 000 руб./95% от стоимости приобретаемого а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос от 50% от цены а/м, срок кредита — 36 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 14,9%; при оформлении услуги "Защита платежей" (страхования жизни и здоровья) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость автомобиля, без данных услуг ставка увеличивается на 4%; выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Предложение действует с 01.05.2017 г. по 31.05.2017 г., носит информационный характер, не является публичной офертой.

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