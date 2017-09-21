Памятка. Как правильно разворачиваться на перекрестке у ДК "Сибэнергомаш"

В Барнауле многие водители нарушают ПДД и создают аварийные ситуации, когда двигаясь из центра по проспекту Ленина, разворачиваются на перекрестке с улицей Аносова. Altapress.ru напоминает, как правильно совершить этот маневр.
Проблема в том, что одни водители разворачиваются по малому радиусу (как это делает черный автомобиль на скрине с Яндекс.Панорам). Другие же делают это по дальней траектории (как белый автомобиль).
Часто бывает, что все пространство на рельсах занято машинами, идущими на разворот. И когда загорается зеленая стрелка для тех, кто едет по Ленина от Норд-Веста и собирается поворачивать на Аносова, они просто не могут этого сделать. Возникают конфликты, аварийные ситуации.
Кто же нарушает ПДД и как разворачиваться правильно — по ближней траектории или по дальней?
Не нужно забывать, что это — перекресток, говорят в ГИБДД Барнаула. А раз так, то в соответствии с пунктом 8.6 ПДД "поворот должен осуществляется таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения".
Антон Мищенков,
руководитель "Барнаульского центра высшего водительского мастерства" (БЦВВМ):
Поэтому правильным будет разворот по дальней траектории (по правой половине пространства на трамвайных рельсах — прим. ред). По ближней можно двигаться только на местах разворотов вне перекрестков. При этом не забываем, что перед выездом на перекресток нужно позволить другим автомобилистам завершить маневр. Также нельзя выезжать на занятый перекресток.
Факт
За поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги предусмотрен штраф в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей.
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