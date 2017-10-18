В Барнауле переносят остановку на Солнечной Поляне

В Барнауле переносят остановку общественного транспорта "Аптека", расположенную напротив дома №29 на ул. Солнечная Поляна. Такая необходимость возникла для повышения уровня безопасности дорожного движения на данном участке дороги, сообщает мэрия.
Прежде павильоны располагались друг напротив друга, а пешеходный переход находился в опасной близости к местам остановки автобусов. Общественный транспорт останавливался на проезжей части, закрывая обзор для движущихся автомобилей и пешеходов, переходящих дорогу.
Остановку на нечетной стороне ул. Солнечная Поляна перенесут на 50 метров в сторону ул. Георгия Исакова с обустройством заездного кармана для автобусов. Здесь уже заасфальтировали площадку и тротуары к ней, а также подход к новому пешеходному переходу, установили бордюрный камень.
На четной стороне ул. Солнечная Поляна остановка останется на прежнем месте, но теперь она будет располагаться на три метра дальше от проезжей части. Здесь также появится карман.
Обе остановки оборудуют новыми павильонами, возле пешеходного перехода установят знаки и нанесут свежую дорожную разметку.
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