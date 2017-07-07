Песков назвал "слегка преждевременной" новость о тестировании "Кортежа" Путиным

По словам Пескова, Путин не совершил полноценной поездки на лимузине проекта "Кортеж", а только "трогался на нем, чуть-чуть проехался". Представитель Кремля пояснил, что на автомобиле ездить президенту пока нельзя, так как это прототип.

Новость о тестировании лимузина, озвученную 6 июля главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, Песков назвал "слегка преувеличенной". "Машина еще не готова. Действительно есть некие наброски, эти наброски — прототип такой, президент видел, ему понравились, о тестировании говорить преждевременно", — отметил он, пишет polit.ru.

6 июля газета "Известия" со ссылкой на Дениса Мантурова сообщила, что Владимир Путин протестировал новейший лимузин для высших чиновников государства, разработанный в рамках российского проекта "Кортеж".

В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". На его площадке смогут выпускать до 300 машин в год. В будущем VIP-авто планируется сделать доступными и для других граждан — серийное производство будет запущено в 2018–2019 годах. В 2016-м на реализацию проекта "Кортеж" было выделено 3,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что разработка внедорожника из серии представительских автомобилей "Кортеж" остановлена из-за нехватки финансирования. Сколько продлится простой — неизвестно.

Решение о приостановлении работы над внедорожником принято руководством ФГУП "НАМИ", но ситуацию на предприятии не комментируют.

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