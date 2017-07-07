Песков назвал "слегка преждевременной" новость о тестировании "Кортежа" Путиным

Заявление министра промышленности РФ Дениса Мантурова о том, что президент Владимир Путин лично испытал новый автомобиль представительского класса, соответствует действительности лишь отчасти, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин не совершил полноценной поездки на лимузине проекта "Кортеж", а только "трогался на нем, чуть-чуть проехался". Представитель Кремля пояснил, что на автомобиле ездить президенту пока нельзя, так как это прототип.
Новость о тестировании лимузина, озвученную 6 июля главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, Песков назвал "слегка преувеличенной". "Машина еще не готова. Действительно есть некие наброски, эти наброски — прототип такой, президент видел, ему понравились, о тестировании говорить преждевременно", — отметил он, пишет polit.ru.
6 июля газета "Известия" со ссылкой на Дениса Мантурова сообщила, что Владимир Путин протестировал новейший лимузин для высших чиновников государства, разработанный в рамках российского проекта "Кортеж".
В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". На его площадке смогут выпускать до 300 машин в год. В будущем VIP-авто планируется сделать доступными и для других граждан — серийное производство будет запущено в 2018–2019 годах. В 2016-м на реализацию проекта "Кортеж" было выделено 3,7 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что разработка внедорожника из серии представительских автомобилей "Кортеж" остановлена из-за нехватки финансирования. Сколько продлится простой — неизвестно.
Решение о приостановлении работы над внедорожником принято руководством ФГУП "НАМИ", но ситуацию на предприятии не комментируют.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.