Под Барнаулом из-за учений военных затруднено движение на дороге

Утром 11 августа под Барнаулом из-за учений военных было затруднено движение автомобилей. Военные машины передвигались по дорогам общего пользования между краевой столицей и Новоалтайском в районе автомобильной развязки на Бийск, сообщают корреспонденты altapress.ru, а также очевидцы в соцсетях.

Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : altapress.ru. Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Редакция altapress.ru обращается к водителям, будьте внимательны во время движения военных колонн и по возможности ищите пути объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.