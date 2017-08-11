Под Барнаулом из-за учений военных затруднено движение на дороге

Утром 11 августа под Барнаулом из-за учений военных было затруднено движение автомобилей. Военные машины передвигались по дорогам общего пользования между краевой столицей и Новоалтайском в районе автомобильной развязки на Бийск, сообщают корреспонденты altapress.ru, а также очевидцы в соцсетях.
Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.
Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.
Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : altapress.ru.
Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.
Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.
Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.
Редакция altapress.ru обращается к водителям, будьте внимательны во время движения военных колонн и по возможности ищите пути объезда.
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