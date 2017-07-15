Под Барнаулом на Чуйском тракте ограничивают движение из-за ремонта моста

В Первомайском районе идет плановый ремонт моста на 185 км федеральной автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт". В связи с дорожными работами действует временная схема организации дорожного движения, сообщает Упрдор "Алтай".
На участке четырехполосной дороги (две полосы в каждом направлении) поочередно будут закрывать для движения транспорта по одной полосе. Работы планируют закончить к октябрю 2017 года.
Жителям и гостям края приносят извинения за доставленные неудобства. Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и временной разметки.
Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59.
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