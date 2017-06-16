Под Барнаулом посоревнуются внедорожники стоимостью больше миллиона рублей

Мероприятие устраивает автоклуб "Алтай 4х4", застройщик "Фирсовой слободы" и администрация Первомайского района. Участникам предложат три трассы. "Когда мы готовили площадку для строительства поселка, сдвигали землю, чтобы выровнять ее. За зиму земля слежалась и получилась отличная основа для трассы, по которой можно погонять на внедорожниках", - рассказал altapress.ru Геннадий Малков, руководитель АН "Дом", представляющий застройщика поселка.

Пройти трассы можно будет за 3-7 минут, максимум за 15, если случится поломка. К участию приглашают владельцев специально подготовленных автомобилей, а также обычных авто, которым по силам взять предложенную трассу.

Валерий Кротов,

член клуба "Алтай 4х4":

Это не классические спортивные соревнования. Это мероприятие, где свое мастерство могут показать опытные гонщики на подготовленных автомобилей. А также новички, которые только планируют освоить этот вид спорта.

На мероприятие ждут около 100 экипажей из Барнаула, Горноалтайска, Новосибирска, Кемерово и Томска, а также порядка 5 тысяч зрителей. Площадка подготовлена вместе с администрацией Первомайского района. Для автомобилей гостей отвели специальную площадку, где они смогут припарковать машину, а также продумали другой сервис, необходимый для таких мероприятий.

Призовой фонд гонок около 1 млн рублей. За главное место обещан участок земли в поселке "Фирсова слобода" с коммуникациями ценой около 600 тысяч рублей.

Чтобы попасть на мероприятие, нужно проехать по Левобержному тракту, свернуть на Боборвку. Около поворота на Санниково установят указатели, которые помогут добраться до места.

Факт

Специальная подготовка автомобиля для подобных гонок стоит около 1 миллиона рублей. Такая машина может ехать по крышу в воде, подниматься по почти вертикальным поверхностям, "падать" в яму и выбираться из нее, ехать под большим уклоном.

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