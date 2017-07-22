Под Барнаулом ремонтируют дорогу к популярным у дачников селам

Специалисты "Северо-Восточного ДСУ" ремонтируют трассу "Фирсово - Бобровка - Рассказиха - Нижняя Петровка — Чаузово". К сентябрю они заменят асфальт на 11,5 км дороги, сообщает "Алтайавтодор".
Дорожники ремонтируют дорогу с помощью ресайклера. Это немецкая машина, которая перерабатывает старый асфальт в основание новой дороги.
Сергей Сивец,
начальник ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ":
Применение технологии холодного ресайклинга позволяет существенно сэкономить средства, время, а также уменьшить количество специалистов, задействованных при выполнении работ. Основание, сделанное при помощи ресайклера, позволяет увеличить нагрузку на поверхность дороги и срок ее эксплуатации.
Он сообщил, что общая стоимость ремонта данного объекта составила 114,5 млн рублей. Работы выполняют в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". По нему в пригородах Барнаула ремонтируют еще две дороги регионального и две федерального значения, а также 33 улицы в Барнауле.
В 2017 году на дороге в Рассказиху дорожники построили новый мост, который тут же стал местной достопримечательностью.
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