Под Барнаулом ремонтируют дорогу к популярным у дачников селам

Дорожники ремонтируют дорогу с помощью ресайклера. Это немецкая машина, которая перерабатывает старый асфальт в основание новой дороги.

Сергей Сивец,

начальник ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ":

Применение технологии холодного ресайклинга позволяет существенно сэкономить средства, время, а также уменьшить количество специалистов, задействованных при выполнении работ. Основание, сделанное при помощи ресайклера, позволяет увеличить нагрузку на поверхность дороги и срок ее эксплуатации.

Он сообщил, что общая стоимость ремонта данного объекта составила 114,5 млн рублей. Работы выполняют в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". По нему в пригородах Барнаула ремонтируют еще две дороги регионального и две федерального значения, а также 33 улицы в Барнауле.

В 2017 году на дороге в Рассказиху дорожники построили новый мост, который тут же стал местной достопримечательностью.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.