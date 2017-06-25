Под Барнаулом столкнулись "Нива" и BMW X5

По словам очевидцев, BMW выехал на встречную полосу, когда обгонял автобус, после чего столкнулся с "Нивой". В отечественном автомобиле ехали мужчина и женщина пенсионного возраста. Женщину увезла скорая помощь, остальные участники ДТП серьезно не пострадали.

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