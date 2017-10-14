Под Барнаулом в жутком ДТП с участием КаМАЗа столкнулись 6 автомобилей

Утром 14 октября недалеко от Барнаула, в районе села Зудилово, на трассе М-52 произошло массовое ДТП. В аварию попали как минимум 6 транспортных средств: 5 легковых автомобилей и один грузовик. При этом они оказались по разные стороны от отбойника. Есть жертвы.
Поврежденные машины находятся по обе стороны от отбойников
На одной полосе находятся покореженные Lada Granta и ВАЗ. еще одна машина улетела в кювет. На другой — Toyota Harrier, еще одна иномарка (модель опознать пока не удалось) и КамАЗ с прицепом. У последнего оторвало мост.
Пока непонятно, как могли пострадать машины сразу по обе стороны от отбойника. По одной из версий, после ДТП у КаМАза колесо вылетело на встречную полосу и спровоцировало повторную аварию.
В аварии погиб как минимум один человек — на кадрах видно, что рядом с местом ДТП лежит накрытое тело.
По данным МЧС, ДТП призошло в 7:10 на 196-м километра трассы Р-256 в районе села Зудилово Первомайского района. В ведомстве подтвердили, что аварии пострадали 5 легковых автомобилей и один грузовой.
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