Под Новосибирском столкнулись три автомобиля. Есть погибший и раненые

В Черепановском районе в столкновении трех автомобилей погиб 35-летний житель Новосибирска, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.
По данным полиции, на 93 километре трассы Р-245 "Новосибирск — Ташанта", водитель седана Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Лада 2107". После удара Пассат отлетел во встречный универсал "Лада Ларгус", за рулем которого был 24-летний житель Челябинской области.
В результате ДТП водитель "Семёрки" — 35-летний житель Новосибирска, скончался на месте от полученных травм. Трое пассажиров Лады — 22-летний мужчина и двое подростков 13 и 16 лет, были госпитализированы в Черепановскую Центральную районную больницу. 29-летний водитель Пассата и его пассажирка 1994 года рождения также были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По факту ДТП проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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