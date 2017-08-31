Под Новосибирском ВАЗ протаранил патрульный автомобиль ГИБДД

В Бердске ВАЗ-21099 врезался в патрульный автомобиль ГИБДД. 30 августа 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54. В Бердске ВАЗ-21099 врезался в патрульный автомобиль ГИБДД. 30 августа 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54. В Бердске ВАЗ-21099 врезался в патрульный автомобиль ГИБДД. 30 августа 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54. В Бердске ВАЗ-21099 врезался в патрульный автомобиль ГИБДД. 30 августа 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54. В Бердске ВАЗ-21099 врезался в патрульный автомобиль ГИБДД. 30 августа 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Бердске ВАЗ-21099 врезался в патрульный автомобиль ГИБДД. 30 августа 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Бердске ВАЗ-21099 врезался в патрульный автомобиль ГИБДД. 30 августа 2017 года. Фото : vk.com/act54.

Авария случилась около 23.00 на перекрестке улиц Ленина и Горького. Пострадавших в аварии нет. Но обе машины получили серьезные повреждения. Удар "девяносто девятой" пришелся в бок патрульного автомобиля.

По словам очевидцев машины ехали через перекрёсток навстречу друг другу. Водитель ВАЗ-21099, следовавший по крайнему правому ряду должен был поворачивать по зелёной стрелке светофора исключительно направо. Но он по какой-то причине проследовал прямо и в результате врезался в автомобиль дежурного экипажа. Проверка показала, что водитель "девяносто девятой" был трезв.

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