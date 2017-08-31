Под Новосибирском ВАЗ протаранил патрульный автомобиль ГИБДД

Поздно вечером 30 августа в Бердске автомобиль ВАЗ-21099 врезался в Lada Granta дежурного экипажа ГИБДД, сообщает "ДПС Контроль ".
Авария случилась около 23.00 на перекрестке улиц Ленина и Горького. Пострадавших в аварии нет. Но обе машины получили серьезные повреждения. Удар "девяносто девятой" пришелся в бок патрульного автомобиля.
По словам очевидцев машины ехали через перекрёсток навстречу друг другу. Водитель ВАЗ-21099, следовавший по крайнему правому ряду должен был поворачивать по зелёной стрелке светофора исключительно направо. Но он по какой-то причине проследовал прямо и в результате врезался в автомобиль дежурного экипажа. Проверка показала, что водитель "девяносто девятой" был трезв.
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