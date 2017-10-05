Подконтрольная Анатолию Чубайсу фирма занялась производством складных электроскутеров

Транспортное средство оснащено электромотором мощностью 4 кВт. Он установлен в обод колеса. Движется UJET абсолютно беззвучно. Весит изделие менее 40 кг. Его можно скложить и катить за собой как небольшой чемодан на колесах.

Чубайс утверждает, что В UJET используется уникальная батарея с плотностью энергии выше, чем у Tesla. Выполнена она в форме сиденья. Позже появится еще более эффективная батарея с нанотрубками.

В качестве ключа и диагностического устройства мопеда используется смартфон. Управлять всеми функциями UJET можно при помощи клавиш или голоса. Кроме того, мопед получил специально изготовленные для него шины с углеродными одностенными нанотрубками, рассчитанные на увеличенное сцепление с дорогой.

OCSiAl намерена выпускать 32 тыс. экземпляров UJET в год, сообщил Чубайс. Стоить электроскутер будет от 8,7 тысячи евро (порядка 590 тысяч рублей).

Как пишет Meduza, электроскутеры будет производить зарегистрированная в Люксембурге компания Ujet Vehicles. Она лишь опосредованно связана с "Роснано" - ее основали те же люди, что и OCSiAl, но это совсем другой бизнес.

В "Роснано" заявили, что фактически Ujet Vehicles — это "внучка" "Роснано", поскольку "Роснано" владеет 19,5% OCSiAl, а та в свою очередь — 37% Ujet Vehicles. "Успех UJET Vehicles способен повысить стоимость компании OCSiAl. Соответственно выиграет и „Роснано“", — написал Чубайс в комментариях к своему посту.

Производитель не планирует продавать электроскутер в России, поскольку спрос на этот вид транспорта в стране невысок, а UJET стоит слишком дорого.

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