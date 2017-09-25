Подрядчик: дожди не помешают отремонтировать трассу Барнаул - Камень-на-Оби

Как сообщили в ведомстве, погода регулярно вносит свои коррективы в работу дорожников. Но несмотря на дожди, от сроков подрядчик не отстает, так как рабочая бригада работает в две смены.

Иван Соснин,

заместитель директора "Барнаульского ДСУ-4":

В зависимости от вида работ на объекте в разное время было задействовано 20 человек и до пяти единиц техники. Ведется устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона, скоро приступим к нанесению разметки. Так как по этой дороге чаще всего проезжают тяжеловесные автомобили было решено усилить несущую способность покрытия, уложив нижний слой из мелкозернистого асфальтобетона, который имеет более износостойкие характеристики.

Ремонт 21-километрового участка трассы "Барнаул-Камень-на-Оби" рассчитан на три года. Общая стоимость работ на сегодняшний день составляет более 300 млн рублей.

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