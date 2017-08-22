Автоновости

Пока другие рекламируют, "Барнаул Моторс" выдает автомобили KIA по госпрограмме

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Сегодня, 09:56.
Автоновости

С июля 2017 года официальный дилер KIA в Алтайском крае – "Барнаул Моторс", расположенный по адресу пр. Калинина, 31, участвует в государственной программе "Первый автомобиль".

KIA по государственной программе "Первый автомобиль".
KIA по государственной программе "Первый автомобиль". Фото : архив автосалона "Барнаул Моторс".

Участники новой программы могут приобрести новый автомобиль KIA с дополнительной выгодой в виде субсидии 10% от стоимости транспортного средства на внесение первоначального взноса при покупке новых автомобилей Новый KIA RIO, KIA CERATO и KIA SORENTO.

Автомобили KIA.
Автомобили KIA.

Программа государственного льготного кредитования действует для:

  • лиц, имеющих двух и более детей;
  • лиц, которые никогда не владели автомобилем.

Условия получения субсидии:

  1. Водительское удостоверение;
  2. Нет кредитов на авто в 2017 году;
  3. Наличие двух и более несовершеннолетних детей; 
  4. Не было в собственности авто.

По словам сотрудников дилерского центра KIA – "Барнаул Моторс", эта программа настолько долгожданная для  потенциальных клиентов, что с ее открытием спрос на новенькие KIA RIO возрос в несколько раз.

KIA по государственной программе "Первый автомобиль".
KIA по государственной программе "Первый автомобиль".

Спешим поделиться отзывами и первыми фото счастливых обладателей новых автомобилей KIA:

Огромное спасибо сотрудникам за помощь в выборе автомобиля. Купил отличный KIA Cerato по выгодной цене, воспользовавшись государственной программой "Первый автомобиль". Очень порадовала низкая процентная ставка и дополнительная субсидия 10% от стоимости транспортного средства. Обязательно порекомендую ваш салон знакомым и друзьям.

"Барнаул Моторс" советует не откладывать  посещение дилерского центра KIA, а прямо сейчас записаться на тест драйв по тел. 22-98-98 или приехать на пр. Калинина, 31 и получить полную консультацию и расчет покупки KIA по программе государственного льготного кредитования. Кроме массы ярких эмоций после прохождения тест-драйва, вы обязательно получите приятные сюрпризы!

Автоцентр "БАРНАУЛ МОТОРС" - официальный дилер KIA и Chevrolet Niva

Отдел продаж автомобилей KIA

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 31, пр. Калинина, 31
Телефон: (3852) 22-98-98

E-mail: info@barnaul-motors.com
Сайт: barnaul-motors.com

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