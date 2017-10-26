Покупателей автомобилей по госпрограммам хотят освободить от дополнительных налогов

Минпромторг планирует добиться внесения поправок в Налоговый кодекс РФ, которые освободят покупателей автомобилей в рамках ведомственных программ от уплаты дополнительных налогов. Эти изменения уже согласованы с Минфином и должны быть приняты в Госдуме, пишут "Известия".
В России действуют две социальные программы Минпромторга — "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль". Они позволяют россиянам приобрести транспортное средство на более выгодных условиях.
Отмечается, что после внесения поправок в НК РФ граждане, купившие авто по госпрограммам, не будут платить НДФЛ со льготы, субсидированной Минпромторгом. На сегодняшний день скидка в 10%, которую предоставляют госпрограммы, оценивается Минфином как доход, поэтому подлежит обязательному налогообложению.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров во время встречи с Владимиром Путиным сообщил о планах правительства выдавать иностранцам при покупке автомобилей российского производства льготные кредиты.
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