Покупателей автомобилей по госпрограммам хотят освободить от дополнительных налогов

В России действуют две социальные программы Минпромторга — "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль". Они позволяют россиянам приобрести транспортное средство на более выгодных условиях.

Отмечается, что после внесения поправок в НК РФ граждане, купившие авто по госпрограммам, не будут платить НДФЛ со льготы, субсидированной Минпромторгом. На сегодняшний день скидка в 10%, которую предоставляют госпрограммы, оценивается Минфином как доход, поэтому подлежит обязательному налогообложению.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров во время встречи с Владимиром Путиным сообщил о планах правительства выдавать иностранцам при покупке автомобилей российского производства льготные кредиты.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.