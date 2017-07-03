Автоновости

Полицейские зафиксировали в Барнауле всплеск продаж машин с перебитыми номерами

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Сегодня, 11:23.
Автоновости

Сотрудники полиции все чаще обнаруживают в Барнауле авто с незаконно измененными номерными агрегатами. Также преступники стали чаще подделывать документы на автомобили. Такие машины можно встретить в продаже.

Стоянка автомобилей.
Стоянка автомобилей .Фото : altapress.ru.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленники подделывают идентификационные номера кузова, шасси, двигателя, а также номера госрегистрации. Делают они это для того, чтобы легализовать угнанные (как правило) автомобили. Они рассчитывают или эксплуатировать такие авто, либо продать.

С начала 2017 года за подделку или уничтожение идентификационных номеров транспортных средств правоохранители возбудили уже 12 уголовных дел. При этом они изъяли и поместили на спецстоянку 5 автомобилей (Тойота Ленд Круизер, Хонда ЦРВ, Ниссан Тиана, Тойота Виндом, Лада Приора).

Полицейские связывают рост таких преступлений сразу с несколькими факторами. Среди них:

увеличение числа владельцев автотранспорта,
появление на дорогах дорогостоящих автомобилей,
постоянный спрос на автозапчасти,
выросшие возможности качественной подделки документов и номерных агрегатов.

Покупателям подержанных автомобилей в полиции советуют внимательно просматривать документы на транспортное средство и обращаться к специалистам для проверки номерных агрегатов.

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