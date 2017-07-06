Получить iPhone за тест-драйв реально! Фото : архив ООО "Реал". Получить iPhone за тест-драйв реально! Фото : архив ООО "Реал". Получить iPhone за тест-драйв реально! Фото : архив ООО "Реал". Получить iPhone за тест-драйв реально! Фото : архив ООО "Реал". Получить iPhone за тест-драйв реально! Фото : архив ООО "Реал". Получить iPhone за тест-драйв реально! Фото : архив ООО "Реал". Иллюстрация : архив ООО "Реал".

С 10 мая по 30 июня 2017 года все клиенты автоцентра "Реал" имели возможность выиграть IPhone 7 и множество других ценных призов.

Для участия в акции всего лишь нужно было воспользоваться услугами сервиса на сумму от двух тысяч рублей или приобрести автомобиль, дополнительное оборудование, запасные части. А так же пройти тест-драйв на любом из понравившихся автомобилей Kia, Mazda или Subaru из тестового парка автоцентра.

В воскресенье в автоцентре "Реал" были разыграны несколько "айфонов" последнего поколения, фирменные сувениры и другие ценные призы. Все участники акции получили в подарок карту на сервис номиналом 30 000 рублей, которой можно оплатить до 50% стоимости услуг сервисного центра.

Праздничный розыгрыш состоялся 2 июля на территории дилерского центра "КИА", расположенного по адресу: г.Барнаул, Правобережный тракт, д. 29-а.

Справка

Действующая на рынке Алтайского края уже более восьми лет, компания "Реал" в настоящее время представляет крупный мультибрендовый бизнес по продаже и сервисному обслуживанию марок Kia, Subaru, Mazda, Chevrolet, Chevrolet Niva и Opel.

Организатор розыгрыша: ООО "Реал". Срок проведения: с 10.05.2017 по 30.06.2017. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

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