После серьезного роста цен подержанные автомобили стали дешеветь

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России в августе 2017 года составляет 535 тысяч рублей. Это на 5,8% меньше, чем в декабре 2016 года (568 тысяч рублей). Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Аналитики отмечают, что с декабря 2014 года цены на вторичном авторынке росли. К декабрю 2016 года средняя стоимость увеличилась до 568 тысяч рублей (+32%). С начала 2017 года эксперты фиксируют постепенное снижение цен. По мнению Сергея Целикова директора агентства "Автостат", до конца текущего года цены продолжат медленно падать.
Сергей Целиков,
директор агентства "Автостат":
Число предложений подержанных автомобилей на дилерских площадках и на классифайдах растет, а спрос сейчас не очень высокий. Машины продаются в основном со скидками, которые доходят до 10-15% от "хотелки" (начальной заявленной цены продавца).
Напомним, на вторичном авторынке Алтайского края за январь-май 2017 года спрос вырос на все популярные марки, кроме одной — Lada.
Факт
На фоне растущего рынка новых автомобилей (+8,5% за 7 месяцев 2017 года), рынок автомобилей с пробегом стагнирует (+0,8% за тот же период) .
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