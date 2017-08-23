После серьезного роста цен подержанные автомобили стали дешеветь

Аналитики отмечают, что с декабря 2014 года цены на вторичном авторынке росли. К декабрю 2016 года средняя стоимость увеличилась до 568 тысяч рублей (+32%). С начала 2017 года эксперты фиксируют постепенное снижение цен. По мнению Сергея Целикова директора агентства "Автостат", до конца текущего года цены продолжат медленно падать.

Сергей Целиков,

директор агентства "Автостат":

Число предложений подержанных автомобилей на дилерских площадках и на классифайдах растет, а спрос сейчас не очень высокий. Машины продаются в основном со скидками, которые доходят до 10-15% от "хотелки" (начальной заявленной цены продавца).

Напомним, на вторичном авторынке Алтайского края за январь-май 2017 года спрос вырос на все популярные марки, кроме одной — Lada.

Факт

На фоне растущего рынка новых автомобилей (+8,5% за 7 месяцев 2017 года), рынок автомобилей с пробегом стагнирует (+0,8% за тот же период) .

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